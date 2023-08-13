Враг ночью дважды обстрелял Никопольщину
Воскресенье, 13 августа 2023, 07:46
Российские оккупанты ночью 13 августа дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Ночью агрессор два раза направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину. Почти десяток снарядов прилетели по районному центру и Червоногригорьевской громаде".
Детали: По словам главы ОВА, обошлось без жертв и пострадавших, последствия обстрелов уточняются.
Реклама:
ВИДЕО ДНЯ