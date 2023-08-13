Враг ночью дважды обстрелял Никопольщину

Российские оккупанты ночью 13 августа дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью агрессор два раза направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину. Почти десяток снарядов прилетели по районному центру и Червоногригорьевской громаде".

Детали: По словам главы ОВА, обошлось без жертв и пострадавших, последствия обстрелов уточняются.

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