Захисники знищили ще 560 окупантів на війні
Неділя, 13 серпня 2023, 08:22
Українські захисники вбили ще 560 російських вояків, а також десятки одиниць техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4298 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,
- артилерійських систем – 5072 (+19) од,
- РСЗВ – 713 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 477 (+5) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1379 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 760 (+1).
Генштаб наголошує, що цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів.
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Дані уточнюються.
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