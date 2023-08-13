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Защитники уничтожили еще 560 оккупантов на войне

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 08:22
Защитники уничтожили еще 560 оккупантов на войне
иллюстративное фото: генштаб

Украинские защитники убили еще 560 российских вояк, а также десятки единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 253850 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 4298 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8335 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 5072 (+19) ед,
  • РСЗО - 713 (+0) ед,
  • средства ПВО - 477 (+5) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4204 (+3),
  • крылатые ракеты - 1379 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7543 (+20) ед,
  • специальная техника - 760 (+1).

Генштаб отмечает, что цифра общих потерь врага в крылатых ракетах уточнена с учетом разведывательных и поисковых мероприятий.

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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