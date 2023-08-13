Защитники уничтожили еще 560 оккупантов на войне

Украинские защитники убили еще 560 российских вояк, а также десятки единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 253850 (+560) человек ликвидировано,

танков - 4298 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 8335 (+11) ед,

артиллерийских систем - 5072 (+19) ед,

РСЗО - 713 (+0) ед,

средства ПВО - 477 (+5) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 313 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4204 (+3),

крылатые ракеты - 1379 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7543 (+20) ед,

специальная техника - 760 (+1).

Генштаб отмечает, что цифра общих потерь врага в крылатых ракетах уточнена с учетом разведывательных и поисковых мероприятий.

Данные уточняются.