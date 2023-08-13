Защитники уничтожили еще 560 оккупантов на войне
Воскресенье, 13 августа 2023, 08:22
Украинские защитники убили еще 560 российских вояк, а также десятки единиц техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 253850 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 4298 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 8335 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 5072 (+19) ед,
- РСЗО - 713 (+0) ед,
- средства ПВО - 477 (+5) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4204 (+3),
- крылатые ракеты - 1379 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7543 (+20) ед,
- специальная техника - 760 (+1).
Генштаб отмечает, что цифра общих потерь врага в крылатых ракетах уточнена с учетом разведывательных и поисковых мероприятий.
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Данные уточняются.
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