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В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 08:40
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
фото: RMF FM

Чотири людини, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса з польськими номерами в Австрії.

Джерело: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Трагічна аварія сталася близько 7 ранку в суботу – за повідомленнями місцевих ЗМІ – між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.

Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.

Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.

Внаслідок інциденту загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.

У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.

"Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", – повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.

"Наші консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку. Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству", – додав Яблонський.

За словами речника Червоного Хреста, у рятувальній операції брали участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.

Теми: українціАвстріяДТП
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