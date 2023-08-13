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В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 08:40
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
фото: RMF FM

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате аварии микроавтобуса с польскими номерами в Австрии.

Источник: RMF FM, "Европейская правда"

Детали: Трагическая авария произошла около 7 утра в субботу – по сообщениям местных СМИ – между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены.

Микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая проходила под автобаном.

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Водитель, который выжил в аварии, признался, что на несколько секунд заснул.

В результате инцидента погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей (в возрасте нескольких месяцев и трех лет). По данным пожарной бригады, двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.

В машине ехал еще один ребенок – он получил легкие ранения. Трое других пассажиров получили более легкие травмы.

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"Мы уже можем подтвердить информацию, установленную с австрийской полицией, что это было транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было", – сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

"Наши консульские службы были в контакте с австрийской полицией с самого утра. Как только было установлено, что жертвы были гражданами Украины, мы немедленно передали эту информацию украинскому посольству", – добавил Яблонский.

По словам представителя Красного Креста, в спасательной операции участвовали пять спасательных автомобилей, три кареты скорой помощи и вертолет.

Темы: украинцыАвстрияДТП
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