Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині через обстріли Росії поранені ще троє цивільних

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 08:57
На Херсонщині через обстріли Росії поранені ще троє цивільних
ФОТО: WIKIMAPIA.ORG

Внаслідок російської агресії та обстрілів у Херсонській області поранені ще троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, 12 серпня по області противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та приміщення заводів у Херсоні; вежі мобільного зв'язку у Бериславі.

Через російську агресію за добу троє людей дістали поранення.

Теми: Херсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Херсонська область
На захопленій Херсонщині росіяни обходять будинки у пошуках своїх дезертирів – Генштаб
Маляр про лівий берег на Херсонщині: Виконали завдання, але приводу для ажіотажу немає
Херсонщина: росіяни скинули вибухівку з дрона, поранили двох людей
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: