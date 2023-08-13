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На Херсонщині через обстріли Росії поранені ще троє цивільних

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 08:57
На Херсонщині через обстріли Росії поранені ще троє цивільних
ФОТО: WIKIMAPIA.ORG

Внаслідок російської агресії та обстрілів у Херсонській області поранені ще троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, 12 серпня по області противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та приміщення заводів у Херсоні; вежі мобільного зв'язку у Бериславі.

Через російську агресію за добу троє людей дістали поранення.

Теми: Херсонська областьобстріл
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