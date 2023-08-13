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На Херсонщине из-за обстрелов России ранены еще трое гражданских

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 08:57
На Херсонщине из-за обстрелов России ранены еще трое гражданских
ФОТО: WIKIMAPIA.ORG

В результате российской агрессии и обстрелов в Херсонской области ранены еще три человека.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: По данным властей, 12 августа по области противник совершил 61 обстрел, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, БПЛА и БМП-2.

По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и помещения заводов в Херсоне; башни мобильной связи в Бериславе.

Из-за российской агрессии за сутки три человека получили ранения.

Темы: Херсонская областьобстрел
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