Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 09:21
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
фото: ОГП

Офіс генпрокурора станом на ранок 13 серпня повідомив, що офіційно вже 500 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Джерело: ОГП

Деталі: Більше ніж 1597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Окрім пів тисячі загиблих дітей, ще 1097 отримали поранення.

ОГП уточнює, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Однак прокуратура наголошує, що ці цифри не остаточні, оскільки кількість може змінитися після деокупації та вивчення захоплених Росією українських територій.

Теми: дітивійнаОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
діти
"Збирайте речі і на виїзд": в окупованому селі не даватимуть інсулін без паспорта РФ
Лукашенко каже, що вивозитиме українських дітей до Білорусі і не боїться криміналу за це
Росіяни вдарили ракетою по Прикарпаттю: загинула дитина
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: