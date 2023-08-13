ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію

Офіс генпрокурора станом на ранок 13 серпня повідомив, що офіційно вже 500 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Джерело: ОГП

Деталі: Більше ніж 1597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Окрім пів тисячі загиблих дітей, ще 1097 отримали поранення.

ОГП уточнює, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Однак прокуратура наголошує, що ці цифри не остаточні, оскільки кількість може змінитися після деокупації та вивчення захоплених Росією українських територій.