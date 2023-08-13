ОГП: 500 детей погибли из-за российской агрессии

Офис генпрокурора по состоянию на утро 13 августа сообщил, что официально уже 500 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

Источник: ОГП

Детали: Более 1597 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Кроме полтысячи погибших детей, еще 1097 получили ранения.

ОГП уточняет, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 485, Харьковской - 298, Киевской - 129, Херсонской - 118, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 94, Черниговской - 71, Луганской - 67.

Однако прокуратура отмечает, что эти цифры не окончательные, поскольку количество может измениться после деоккупации и изучения захваченных Россией украинских территорий.