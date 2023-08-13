ЗСУ знищили два склади БК з окупантами в Олешках – ОК "Південь"

В окупованих Олешках на Херсонщині вночі на 13 серпня знищені два склади боєкомплектів російських військових.

Джерело: речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram

Пряма мова Назарова: "У тимчасово окупованих Олешках за пів ночі знищено 2 склади з БК, а також є влучання по скупченню окупантів".

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Деталі: Речник повідомляє цю інформацію, однак на сторінці ОК "Південь" її наразі немає.