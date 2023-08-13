ВСУ уничтожили два склада БК с оккупантами в Олешках - ОК "Юг"

В оккупированных Олешках на Херсонщине ночью на 13 августа уничтожены два склада боекомплектов российских военных.

Источник: представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram

Прямая речь Назарова: "Во временно оккупированных Олешках за пол ночи уничтожено 2 склада с БК, а также есть попадание по скоплению оккупантов".

Детали: Спикер сообщает эту информацию, однако на странице ОК "Юг" ее пока нет.