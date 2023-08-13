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ВСУ уничтожили два склада БК с оккупантами в Олешках - ОК "Юг"

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 10:34
ВСУ уничтожили два склада БК с оккупантами в Олешках - ОК Юг
скриншот: deepstatemap

В оккупированных Олешках на Херсонщине ночью на 13 августа уничтожены два склада боекомплектов российских военных.

Источник: представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram

Прямая речь Назарова: "Во временно оккупированных Олешках за пол ночи уничтожено 2 склада с БК, а также есть попадание по скоплению оккупантов".

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Детали: Спикер сообщает эту информацию, однако на странице ОК "Юг" ее пока нет.

Темы: Херсонская область
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