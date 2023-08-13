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Херсонщина: після нічного обстрілу РФ у чоловіка 70% опіків тіла

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 11:18
Херсонщина: після нічного обстрілу РФ у чоловіка 70% опіків тіла
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Вночі на 13 серпня армія РФ обстріляла Велетенське Білозерської громади Херсонської області, важко поранений 28-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що близько 04:30 російська армія завдала удару по мирному населеному пункту. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік.

У нього діагностували опіки 70% тіла обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів.

Зараз він у реанімаційному відділенні, лікарі борються за його життя.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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