Херсонщина: после ночного обстрела РФ у мужчины 70% ожогов тела
Воскресенье, 13 августа 2023, 11:18
Ночью на 13 августа армия РФ обстреляла Велетенское Белозерской общины Херсонской области, тяжело ранен 28-летний мужчина.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Отмечается, что около 04:30 российская армия нанесла удар по мирному населенному пункту. В результате обстрела тяжелые ранения получил 28-летний мужчина.
У него диагностировали ожоги 70% тела - лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей.
Реклама:
Сейчас он в реанимационном отделении, врачи борются за его жизнь.
ВИДЕО ДНЯ