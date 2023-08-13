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Херсонщина: после ночного обстрела РФ у мужчины 70% ожогов тела

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 11:18
Херсонщина: после ночного обстрела РФ у мужчины 70% ожогов тела
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Ночью на 13 августа армия РФ обстреляла Велетенское Белозерской общины Херсонской области, тяжело ранен 28-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что около 04:30 российская армия нанесла удар по мирному населенному пункту. В результате обстрела тяжелые ранения получил 28-летний мужчина.

У него диагностировали ожоги 70% тела - лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей.

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Сейчас он в реанимационном отделении, врачи борются за его жизнь.

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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