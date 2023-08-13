Пов’язана з Пашинським компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї Україні – NYT

Компанія, пов’язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, якого підозрювали в корупції, стала найбільшим приватним постачальником зброї з початку війни, йдеться в розслідуванні The New York Times.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "У перші тижні війни, коли російська армія наступала на Київ, український уряд потребував зброї, причому швидко. Тому Міністерство оборони України зробило відчайдушний телефонний дзвінок.

На іншому кінці дроту був Сергій Пашинський, колишній депутат, який багато років контролював військові витрати. Зараз він живе у фактичному політичному вигнанні у своєму заміському маєтку, відсунутий на другий план президентом Володимиром Зеленським та його обіцянкою викорінити корупцію...

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Але пан Пашинський мав зв'язки зі збройовим бізнесом і, що, можливо, не менш важливо, знав, як діяти в умовах війни, не боячись бюрократії. В уряді це зробило його джерелом скандалів. Під час війни це робило його безцінним.

Він відповів на заклик".

Деталі: За даними видання, продажі компанії Пашинського "Українська бронетехніка" склали за минулий рік рекордних понад $350 мільйонів, порівняно з $2,8 мільйона за рік до війни.

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Ця компанія займається саме перепродажем зброї.

Розслідування опубліковано на тлі запиту адміністрації президента Байдена на додаткове фінансування Україні.

За словами журналістів, через потребу забезпечити передову зброєю, влада "воскресила фігури із важкого минулого України та скасувала, принаймні тимчасово, багаторічну антикорупційну політику".

За словами чиновника, європейські та американські чиновники не бажають обговорювати пана Пашинського, побоюючись підіграти російському наративу про те, що український уряд безнадійно корумпований і має бути замінений.

У приватних розмовах вони кажуть, що поява таких фігур, як пан Пашинський, є однією з причин, чому американський і британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші.

За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством, а правоохоронці перевіряють його компанії.

Тим часом сам екснардеп заперечує будь-яку зацікавленість у збройному бізнесі.