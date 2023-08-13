Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Связанная с Пашинским компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия Украине - NYT

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 13:27
Связанная с Пашинским компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия Украине - NYT
фото: fb пашинского

Компания, связанная с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, которого подозревали в коррупции, стала крупнейшим частным поставщиком оружия с начала войны, говорится в расследовании The New York Times.

Источник: The New York Times

Дословно: "В первые недели войны, когда российская армия наступала на Киев, украинское правительство нуждалось в оружии, причем быстро. Поэтому Министерство обороны Украины сделало отчаянный телефонный звонок.

На другом конце провода был Сергей Пашинский, бывший депутат, который много лет контролировал военные расходы. Сейчас он живет в фактическом политическом изгнании в своем загородном имении, отодвинутый на второй план президентом Владимиром Зеленским и его обещанием искоренить коррупцию...

Реклама:

Но господин Пашинский имел связи с оружейным бизнесом и, что, возможно, не менее важно, знал, как действовать в условиях войны, не боясь бюрократии. В правительстве это сделало его источником скандалов. Во время войны это делало его бесценным.

Он ответил на призыв".

Детали: По данным издания, продажи компании Пашинского "Украинская бронетехника" составили за прошлый год рекордных более $350 миллионов, по сравнению с $2,8 миллиона за год до войны.

ВИДЕО ДНЯ

Эта компания занимается именно перепродажей оружия.

Расследование опубликовано на фоне запроса администрации президента Байдена на дополнительное финансирование Украины.

По словам журналистов, из-за необходимости обеспечить передовую оружием, власть "воскресила фигуры из тяжелого прошлого Украины и отменила, по крайней мере временно, многолетнюю антикоррупционную политику".

По словам чиновника, европейские и американские чиновники не желают обсуждать господина Пашинского, опасаясь подыграть российскому нарративу о том, что украинское правительство безнадежно коррумпировано и должно быть заменено.

В частных разговорах они говорят, что появление таких фигур, как господин Пашинский, является одной из причин, почему американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не просто передают деньги.

По данным NYT, Пашинский сейчас снова находится под следствием, а правоохранители проверяют его компании.

Между тем сам экс-нардеп отрицает любую заинтересованность в оружейном бизнесе.

Темы: оружиевойнаПашинскийЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки

дополнено, видео, фотоРодственников руководства Франковска пристроили в военкоматы, и те бездельничали за зарплату – ГБР

Буданов: Россия думает о том, чтобы мобилизовать еще 450 тысяч человек

В Киеве задержали двух сестер, которые устроили танцы возле захоронений военных

Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область

видеоССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино

Все новости...
оружие
СБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"
Никаких решений о передаче Украине ракет Taurus немецкое правительство не принимало - СМИ
В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине
Последние новости
14:07
Песков: ЧВК Вагнер не существует, о будущем ничего сказать не могу
14:00
В парламенте Британии связали падение самолета Пригожина и конец власти Путина
14:00
В Украине хотят изменить правила формирования заработной платы педагогов
13:55
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
13:44
У Ахметова начали производство макетов военной техники, вводящих врага в заблуждение
13:42
фотоПочти столетие борются за независимость Украины: история семьи Мармусов
13:39
В Кремле ответили, пойдет ли Путин на похороны Пригожина: Плотный график
13:34
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
13:31
О запасах газа на зиму, выборочной деолигархизации и войне с АРМА - интервью с главой "Нафтогаза"
13:12
На Ровенщине женщина утопила двух малолетних сыновей: ее задержали
Все новости...
Реклама: