Росіяни відкрили вогонь по суховантажу в Чорному морі, який прямував до Ізмаїла

Рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.

Джерело: міноборони РФ

Деталі: Росіяни скаржаться, нібито корабель не реагував на так звані "вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів".

Окупанти відкрили нібито "попереджувальний" вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових.

Російські військові висадилися на судно і провели так званий "огляд".

Після цих дій Sukru Okan продовжив шлях до Ізмаїла.