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Росіяни відкрили вогонь по суховантажу в Чорному морі, який прямував до Ізмаїла

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 14:09
Росіяни відкрили вогонь по суховантажу в Чорному морі, який прямував до Ізмаїла
патрульні кораблі рф, фото: риа новости

Рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.

Джерело: міноборони РФ

Деталі: Росіяни скаржаться, нібито корабель не реагував на так звані "вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів".

Окупанти відкрили нібито "попереджувальний" вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових.

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Російські військові висадилися на судно і провели так званий "огляд".

Після цих дій Sukru Okan продовжив шлях до Ізмаїла.

Теми: РосіяокупаціяЧорне морекораблі
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