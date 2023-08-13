Росіяни відкрили вогонь по суховантажу в Чорному морі, який прямував до Ізмаїла
Неділя, 13 серпня 2023, 14:09
Рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.
Джерело: міноборони РФ
Деталі: Росіяни скаржаться, нібито корабель не реагував на так звані "вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів".
Окупанти відкрили нібито "попереджувальний" вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових.
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Російські військові висадилися на судно і провели так званий "огляд".
Після цих дій Sukru Okan продовжив шлях до Ізмаїла.