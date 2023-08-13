Россияне открыли огонь по сухогрузу в Черном море, который следовал в Измаил

Рано утром 13 августа Черного моря корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, следовавший в порт Измаил.

Источник: минобороны РФ

Детали: Россияне жалуются, якобы корабль не реагировал на какие-то "требования остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов".

Оккупанты открыли якобы "предупредительный" огонь, а также подняли боевой вертолет Ка-29 с группой военных.

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Российские военные высадились на судно и провели так называемый "досмотр".

После этих действий Sukru Okan продолжил путь в Измаил