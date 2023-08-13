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Біля Харкова чоловік підірвався на "пелюстці"

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 15:50
Біля Харкова чоловік підірвався на пелюстці
фото: дснс

В одному з садових товариств, що знаходиться біля села Руська Лозова Харківського району, чоловік підірвався на вибухівці.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Уточнюється, що подія сталася вдень 13 серпня, 73-річний чоловік наступив на міну "пелюстку". Він у лікарні, від вибуху йому відірвало ліву ступню.

Також ОВА повідомила, що близько 13 години окупанти обстріляли Куп’янський район та поранили 51-річного чоловіка.

Він в лікарні у важкому стані.

Теми: Харківська областьХарківвійнаобстріл
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