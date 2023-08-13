Возле Харькова мужчина подорвался на "лепестке"

В одном из садовых товариществ, что находится возле села Русская Лозовая Харьковского района, мужчина подорвался на взрывчатке.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: Уточняется, что происшествие произошло днем 13 августа, 73-летний мужчина наступил на мину "лепесток". Он в больнице, от взрыва ему оторвало левую ступню.

Также ОВА сообщила, что около 13 часов оккупанты обстреляли Купянский район и ранили 51-летнего мужчину.

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Он в больнице в тяжелом состоянии.