Возле Харькова мужчина подорвался на "лепестке"
Воскресенье, 13 августа 2023, 15:50
В одном из садовых товариществ, что находится возле села Русская Лозовая Харьковского района, мужчина подорвался на взрывчатке.
Источник: Харьковская ОГА
Детали: Уточняется, что происшествие произошло днем 13 августа, 73-летний мужчина наступил на мину "лепесток". Он в больнице, от взрыва ему оторвало левую ступню.
Также ОВА сообщила, что около 13 часов оккупанты обстреляли Купянский район и ранили 51-летнего мужчину.
Он в больнице в тяжелом состоянии.