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Возле Харькова мужчина подорвался на "лепестке"

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 15:50
Возле Харькова мужчина подорвался на лепестке
фото: гсчс

В одном из садовых товариществ, что находится возле села Русская Лозовая Харьковского района, мужчина подорвался на взрывчатке.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: Уточняется, что происшествие произошло днем 13 августа, 73-летний мужчина наступил на мину "лепесток". Он в больнице, от взрыва ему оторвало левую ступню.

Также ОВА сообщила, что около 13 часов оккупанты обстреляли Купянский район и ранили 51-летнего мужчину.

Он в больнице в тяжелом состоянии.

Темы: Харьковская областьХарьковвойнаобстрел
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