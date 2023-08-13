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Третє питання на референдумі в Польщі стосуватиметься мігрантів – прем'єр

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 16:19
Третє питання на референдумі в Польщі стосуватиметься мігрантів – прем'єр
Матеуш Моравецький, фото Getty Images

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький запропонував третє питання на референдумі, який хочуть провести разом з парламентськими виборами в цій країні – воно стосується нелегальних іммігрантів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Дослівно питання: "Чи підтримуєте ви прийняття тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?".

Деталі: "Уряд "Права і справедливості" від самого початку був проти механізму примусового переселення нелегальних іммігрантів", – говорить Моравецький в сюжеті, присвяченому третьому запитанню.

Далі в записі згадуються архівні заяви лідерів ПіС на тему переселення біженців.

Тодішній голова Європейської Ради Дональд Туск заявив у 2017 році: "Якщо польський уряд має намір не брати участі в цьому розподілі солідарності в питанні біженців, це неминуче потягне за собою певні наслідки", а в 2015 році тодішній заступник голови Міністерства закордонних справ Рафал Тшасковський в ефірі RMF FM з приводу переселення біженців заявив, що "необхідно буде зробити цей крок і, можливо, відкритися на пропозицію Європейської комісії".

Як прокоментував ці заяви прем'єрміністр, "ці політики хотіли накликати на вас небезпеку. Тому що, незважаючи на нашу опозицію, це питання знову на порядку денному ЄС – ми не хочемо цього в Польщі. Ми хочемо, щоб голос польського народу був почутий".

"Нам потрібна ваша рішуча підтримка! Ми говоримо "ні" нелегальній імміграції. Ми всі бачимо, що відбувається на вулицях Західної Європи: зґвалтування, вбивства, підпали, знесення вулиць, райони жаху", – зазначив він.

Що передувало: Друге питання референдуму звучить наступним чином: "Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків?".

Першим питанням референдуму буде "Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?".

Референдум, який відбудеться 15 жовтня, у день парламентських виборів, спершу мав стосуватись примусового розселення мігрантів. Проте "Право і Справедливість", щоб ще більше підсилити меседж і розпалити соціальні емоції, має намір поставити не одне, а три-чотири запитання.

Теми: Польщареферендум
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