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Третий вопрос на референдуме в Польше будет касаться мигрантов – премьер

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 16:19
Третий вопрос на референдуме в Польше будет касаться мигрантов – премьер
Матеуш Моравецкий, фото Getty Images

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил третий вопрос на референдуме, который хотят провести вместе с парламентскими выборами в этой стране - он касается нелегальных иммигрантов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Дословно вопрос: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?".

Детали: "Правительство "Права и справедливости" с самого начала было против механизма принудительного переселения нелегальных иммигрантов", – говорит Моравецкий в сюжете, посвященном третьему вопросу.

Далее в записи упоминаются архивные заявления лидеров ПиС на тему переселения беженцев.

Тогдашний председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в 2017 году: "Если польское правительство намерено не участвовать в этом распределении солидарности в вопросе беженцев, это неизбежно повлечет за собой определенные последствия", а в 2015 году тогдашний заместитель главы Министерства иностранных дел Рафал Тшасковский в эфире RMF FM по поводу переселения беженцев заявил, что "необходимо будет сделать этот шаг и, возможно, открыться на предложение Европейской комиссии".

Как прокомментировал эти заявления премьер-министр, "эти политики хотели навлечь на вас опасность. Потому что, несмотря на нашу оппозицию, этот вопрос снова на повестке дня ЕС – мы не хотим этого в Польше. Мы хотим, чтобы голос польского народа был услышан", – добавил он.

"Нам нужна ваша решительная поддержка! Мы говорим "нет" нелегальной иммиграции. Мы все видим, что происходит на улицах Западной Европы: изнасилования, убийства, поджоги, снос улиц, районы ужаса", – отметил он.

Что предшествовало: Второй вопрос референдума звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?".

Первым вопросом референдума будет "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?".

Референдум, который состоится 15 октября, в день парламентских выборов, сначала должен был касаться принудительного расселения мигрантов. Однако "Право и Справедливость", чтобы еще больше усилить месседж и разжечь социальные эмоции, намерена поставить не один, а три-четыре вопроса.

Темы: Польшареферендум
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