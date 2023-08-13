У Бєлгороді стався вибух, пошкоджено будинок і 15 авто

У Бєлгороді стався вибух, пошкоджено фасад багатоповерхівки та автомобілі.

Джерело: "Медуза" з посиланням на місцеві телеграм-канали, телеграм-канал Baza

Деталі: Як пише "Медуза", телеграм-канали Бєлгорода повідомляють із посиланням на очевидців, що на вулиці Єсеніна чули звук вибуху. На фотографіях видно пошкоджений фасад багатоповерхівки, також пишуть про пошкоджений автомобіль.

"Очевидець повідомляє, що в районі Равлика бачив проліт безпілотника літакового типу, розміром менше метра. Після чого пролунав вибух", - цитує паблік "Блетгород" очевидця.

Протягом неділі Міноборони РФ тричі повідомляло про збиті дрони в Бєлгородській області.

Baza також повідомляє про вибух у Бєлгороді.

"Що саме сталося, поки що не відомо. Жителі викладають фото з пошкодженим будинком і машинами. На місце виїхали оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Оновлено: Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередньою інформацією, о 17:43 на вулиці Єсеніна, буд. 9, корп. 1, після вибуху сталося падіння плиток вентильованого фасаду на рівні з 7 по 13 поверх. Постраждалих немає.

У будинку вибито вікна, пошкоджено кондиціонери, посічено фасад будівлі. Також пошкоджень зазнали близько 15 машин.

"За попередньою версією, пошкодження отримано внаслідок атаки БПЛА", - зазначив Гладков.