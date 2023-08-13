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В Белгороде произошел взрыв, поврежден дом и 15 авто

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 19:28
В Белгороде произошел взрыв, поврежден дом и 15 авто
поврежденный дом в Белгороде 13 августа, фото: Блэтгород

В Белгороде произошел взрыв, поврежден фасад многоэтажки и автомобили.

Источник: Медуза со ссылкой на местные телеграм-каналы, телеграм-канал Baza

Детали: Как пишет "Медуза", телеграм-каналы Белгорода сообщают со ссылкой на очевидцев, что на улице Есенина слышали звук взрыва. На фотографиях видно поврежденный фасад многоэтажки, также пишут о поврежденном автомобиле.

"Очевидец сообщает, что в районе Улитки видел пролёт беспилотника самолётного типа, размером меньше метра. После чего раздался взрыв", — цитирует паблик "Блэтгород" очевидца.

В течение воскресенья Минобороны РФ трижды сообщало о сбитых дронах в Белгородской области. Однако ситуацию со взрывом в Белгороде власти пока не комментируют.

Baza также сообщает о взрыве в Белгороде.

"Что именно произошло, пока не известно. Жители выкладывают фото с повреждённым домом и машинами. На место выехали оперативные службы", - говорится в сообщении.

Обновлено: Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Пострадавших нет.

В доме выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили порядка 15 машин.

"По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА", - отметил Гладков.

Темы: Росcиявзрывбеспилотники
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