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Шольц про зустріч у Саудівській Аравії щодо України: Лише початок

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 20:02
Шольц про зустріч у Саудівській Аравії щодо України: Лише початок
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зустріч у Саудівській Аравії щодо України дуже важливою й виступив за продовження міжнародних переговорів про шляхи припинення російської агресії проти України.

Джерело: Шольц у літньому інтерв'ю каналу ZDF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Деталі: Канцлер назвав зустріч у Саудівській Аравії минулих вихідних "дуже важливою".

За його словами, це "насправді лише початок".

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Тим не менш, переговори на рівні зовнішньополітичних радників – це щось особливе. За словами канцлера, в них взяло участь більше країн, включаючи Китай.

"Тому є сенс продовжувати ці переговори, тому що вони дуже конкретно збільшують тиск на Росію, щоб вона зрозуміла, що вона на хибному шляху і повинна вивести війська, і тоді мир стане можливим", – сказав Шольц.

Що передувало: Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

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Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни

Теми: ШольцСаудівська АравіяНімеччина
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