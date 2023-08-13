Шольц про зустріч у Саудівській Аравії щодо України: Лише початок

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зустріч у Саудівській Аравії щодо України дуже важливою й виступив за продовження міжнародних переговорів про шляхи припинення російської агресії проти України.

Джерело: Шольц у літньому інтерв'ю каналу ZDF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Деталі: Канцлер назвав зустріч у Саудівській Аравії минулих вихідних "дуже важливою".

За його словами, це "насправді лише початок".

Тим не менш, переговори на рівні зовнішньополітичних радників – це щось особливе. За словами канцлера, в них взяло участь більше країн, включаючи Китай.

"Тому є сенс продовжувати ці переговори, тому що вони дуже конкретно збільшують тиск на Росію, щоб вона зрозуміла, що вона на хибному шляху і повинна вивести війська, і тоді мир стане можливим", – сказав Шольц.

Що передувало: Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни