Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц о встрече в Саудовской Аравии по Украине: Только начало

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 20:02
Шольц о встрече в Саудовской Аравии по Украине: Только начало
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал встречу в Саудовской Аравии по Украине очень важной и выступил за продолжение международных переговоров о путях прекращения российской агрессии против Украины.

Источник: Шольц в летнем интервью каналу ZDF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Канцлер назвал встречу в Саудовской Аравии в минувшие выходные "очень важной".

По его словам, это "на самом деле только начало".

Реклама:

Тем не менее, переговоры на уровне внешнеполитических советников – это нечто особенное. По словам канцлера, в них приняло участие больше стран, включая Китай.

"Поэтому есть смысл продолжать эти переговоры, потому что они очень конкретно увеличивают давление на Россию, чтобы она поняла, что она на ложном пути и должна вывести войска, и тогда мир станет возможным", – сказал Шольц.

Что предшествовало: После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны

Темы: ШольцСаудовская АравияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина ударила по гвардейской бригаде ЧФ в оккупированном Крыму – ГУР

У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил

Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина

В важном для помощи Украине городе в Польше вспыхнула смертельная болезнь

АРМА открыло доступ к Реестру арестованных активов: какую информацию можно найти

СМИ: Греция прекратит обслуживать российские ЗРК и передаст их Украине

Все новости...
Шольц
В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине
Германия даст Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по России – СМИ
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Последние новости
20:30
В Украине снова тревога – взлетел МиГ
20:02
Компания с орбиты Пашинского доставила в Украину "первые тысячи" снарядов для гаубиц
20:01
Резников: Смерть Пригожина доказывает, что Путину не стоит доверять
20:00
Активы коллаборанта Сальдо передали в Фонд госимущества
19:44
В Минюсте назвали самые популярные детские имена в 2023 году
19:40
Украина ударила по гвардейской бригаде ЧФ в оккупированном Крыму – ГУР
19:35
Ситуация на фронте: в течение суток произошло 35 боевых столкновений
19:34
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
19:31
На Полтавщине подняли вагон, сошедший с рельсов: поезда пошли привычным маршрутом
18:56
ОбновленоПо всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К
Все новости...
Реклама: