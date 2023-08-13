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Шольц о встрече в Саудовской Аравии по Украине: Только начало

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 20:02
Шольц о встрече в Саудовской Аравии по Украине: Только начало
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал встречу в Саудовской Аравии по Украине очень важной и выступил за продолжение международных переговоров о путях прекращения российской агрессии против Украины.

Источник: Шольц в летнем интервью каналу ZDF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Канцлер назвал встречу в Саудовской Аравии в минувшие выходные "очень важной".

По его словам, это "на самом деле только начало".

Тем не менее, переговоры на уровне внешнеполитических советников – это нечто особенное. По словам канцлера, в них приняло участие больше стран, включая Китай.

"Поэтому есть смысл продолжать эти переговоры, потому что они очень конкретно увеличивают давление на Россию, чтобы она поняла, что она на ложном пути и должна вывести войска, и тогда мир станет возможным", – сказал Шольц.

Что предшествовало: После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны

Темы: ШольцСаудовская АравияГермания
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