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Зеленський – українцям: Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 22:26
Зеленський – українцям: Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що зараз кожен має або битися заради України, або допомагати в цій битві.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки – або б’єшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя".

Деталі: Зеленський повідомив, що з початку доби в неділю лише на Херсонщині зафіксовано 17 обстрілів з боку росіян.

"А ще – Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу", – додав він.

Президент запевнив, що всюди українські воїни відповідають окупантам на терор.

"Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення того, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість", – сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийвійна
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