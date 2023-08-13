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Зеленський – українцям: Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 22:26
Зеленський – українцям: Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що зараз кожен має або битися заради України, або допомагати в цій битві.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки – або б’єшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя".

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Деталі: Зеленський повідомив, що з початку доби в неділю лише на Херсонщині зафіксовано 17 обстрілів з боку росіян.

"А ще – Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу", – додав він.

Президент запевнив, що всюди українські воїни відповідають окупантам на терор.

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"Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення того, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість", – сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийвійна
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