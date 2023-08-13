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Зеленский – украинцам: Сейчас могут быть только две личные линии поведения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 22:26
Зеленский – украинцам: Сейчас могут быть только две личные линии поведения
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что сейчас каждый должен или сражаться ради Украины, или помогать в этой битве.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас могут быть только две личные линии поведения – или бьешься ради Украины, или помогаешь биться, помогаешь спасать жизни".

Детали: Зеленский сообщил, что с начала суток в воскресенье только на Херсонщине зафиксировано 17 обстрелов со стороны россиян.

"А еще – Николаевская область, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, приграничье с Россией в районах северо-востока", - добавил он.

Президент заверил, что везде украинские воины отвечают оккупантам на террор.

"Ни одного дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только - все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой - на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, - каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость", - сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийвойна
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