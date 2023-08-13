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Зеленский – украинцам: Сейчас могут быть только две личные линии поведения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 22:26
Зеленский – украинцам: Сейчас могут быть только две личные линии поведения
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что сейчас каждый должен или сражаться ради Украины, или помогать в этой битве.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас могут быть только две личные линии поведения – или бьешься ради Украины, или помогаешь биться, помогаешь спасать жизни".

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Детали: Зеленский сообщил, что с начала суток в воскресенье только на Херсонщине зафиксировано 17 обстрелов со стороны россиян.

"А еще – Николаевская область, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, приграничье с Россией в районах северо-востока", - добавил он.

Президент заверил, что везде украинские воины отвечают оккупантам на террор.

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"Ни одного дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только - все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой - на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, - каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость", - сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийвойна
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