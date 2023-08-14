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В Україні оголошували тривогу через загрозу ракет і безпілотників

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 03:30
В Україні оголошували тривогу через загрозу ракет і безпілотників
Скрін мапи тривог

У низці областей влада України вночі 14 серпня оголошувала повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ракет і безпілотників.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: У столиці тривогу оголошували близько 01:00.

Сигнал тривоги також спрацьовував у східних та північних областях. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики у цих регіонах.

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Крім того, через загрозу застосування росіянами ударних безпілотників і ракет тривогу оголошували в Одеській області, а через ракетну небезпеку - у південних і центральних областях.

Доповнено о 01:40. Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування ворогом балістики. 

Доповнено о 01:50. Повітряники попередили про ракетну небезпеку для Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, а також про про загрозу застосування росіянами ударних БПЛА в південних регіонах.

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Доповнено о 02:15. "Черкаська, Кіровоградська, Вінницька області – ракетна небезпека!", – повідомили ПС. 

Доповнено о 02:40. У південних регіонах – відбій тривоги. 

Доповнено о 02:45. Повітряники попередили про загрозу ударних безпілотників для Одеської області.

Доповнено о 03:30. Відбій загрози застосвання ворогом ударних БПЛА.

Теми: повітряна тривогаУкраїнаКиїв
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