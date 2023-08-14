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В Украине объявляли тревогу из-за угрозы ракет и беспилотников

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 03:30
В Украине объявляли тревогу из-за угрозы ракет и беспилотников
Скрин карты тревог

В ряде областей власти Украины ночью 14 августа объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ракет и беспилотников.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В столице тревогу объявляли около 01:00.

Сигнал тревоги также срабатывал в восточных и северных областях. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики в этих регионах.

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Кроме того, из-за угрозы применения россиянами ударных беспилотников и ракет тревогу объявляли в Одесской области, а из-за ракетной опасности - в южных и центральных областях.

Дополнено в 01:40. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения врагом баллистики.

Дополнено в 01:50. Воздушники предупредили о ракетной опасности для Херсонской, Николаевской и Одесской областей, а также об угрозе применения россиянами ударных БПЛА в южных регионах.

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Дополнено в 02:15. "Черкасская, Кировоградская, Винницкая области – ракетная опасность!", – сообщили ВС.

Дополнено в 02:40. В южных регионах – отбой тревоги.

Дополнено в 02:45. Воздушники предупредили об угрозе ударных беспилотников для Одесской области.

Дополнено в 03:30. Отбой угрозы применения вроагом ударных БПЛА.

Темы: воздушная тревогаУкраинаКиев
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