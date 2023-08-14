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Окупанти змушують старшокласників отримувати паспорт РФ, погрожуючи не видати атестати – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 03:37
Окупанти змушують старшокласників отримувати паспорт РФ, погрожуючи не видати атестати – ЦНС
ПАСПОРТ РФ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Російські загарбники проводять серед старшокласників на окупованих територіях України примусову паспортизацію, погрожуючи не видати атестати.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти погрожують учням від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт РФ.

Не всі діти пишуть заяви на отримання "червоного паперу", який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу".

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Деталі: У ЦНС зазначили, що окупаційні так звані адміністрації проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.

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Теми: паспортРосія
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