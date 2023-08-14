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Оккупанты заставляют старшеклассников получать паспорт РФ, угрожая не выдать аттестаты – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 03:37
Оккупанты заставляют старшеклассников получать паспорт РФ, угрожая не выдать аттестаты – ЦНС
ПАСПОРТ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Российские захватчики проводят среди старшеклассников на оккупированных территориях Украины принудительную паспортизацию, угрожая не выдать аттестаты.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты угрожают ученикам от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ.

Не все дети пишут заявления на получение "красной бумаги", которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому враг прибегает к принуждению".

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Детали: В ЦНС отметили, что оккупационные так называемые администрации проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.

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Темы: паспорт Росcия
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