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Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 10:13
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Олександр Сенченко. Фото: Посольство України в Республіці Вірменія

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ України

Деталі: "Трагедія сталася у Вірменії", – наголосили в міністерстві.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.

Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Теми: Вірменія
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