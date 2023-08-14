Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ України
Деталі: "Трагедія сталася у Вірменії", – наголосили в міністерстві.
За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.
Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.
Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.
Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.