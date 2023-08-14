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Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 10:13
Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
Александр Сенченко. Фото: Посольство Украины в Республике Армения

В Армении погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко, возглавлявший украинскую дипломатическую миссию в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украиныї

Детали: "Трагедия произошла в Армении", – отметили в министерстве.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на МВД Армении, украинский дипломат утонул в озере Севан.

Вечером 13 августа поступила информация о том, что на одном из пляжей озера Севан спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде мужчину, исчезнувшего во время плавания.

Спасатели подплыли к этому участку, вытащили его с глубины примерно 1,5 м и доставили на берег на моторной лодке.

 Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не является союзником России в ее войне против Украины.

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Темы: Армения
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