Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
В Армении погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко, возглавлявший украинскую дипломатическую миссию в стране.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украиныї
Детали: "Трагедия произошла в Армении", – отметили в министерстве.
По информации местных СМИ, которые ссылаются на МВД Армении, украинский дипломат утонул в озере Севан.
Вечером 13 августа поступила информация о том, что на одном из пляжей озера Севан спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде мужчину, исчезнувшего во время плавания.
Спасатели подплыли к этому участку, вытащили его с глубины примерно 1,5 м и доставили на берег на моторной лодке.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не является союзником России в ее войне против Украины.
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