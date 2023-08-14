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В одній з військових частин на Одещині побили військового

Альона Мазуренко Понеділок, 14 серпня 2023, 12:26
В одній з військових частин на Одещині побили військового
фото: ДБР

В одній з військових частин на Одещині побили військовослужбовця, його із забоями голови госпіталізували до лікарні. Потерпілий стверджує, що його побив відповідальний по військовій частині. ДБР взялося розслідувати цей факт. 

Джерело: пресслужба ДБР 

Дослівно: "12 серпня 2023 року до Бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови.

Працівники ДБР відразу відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні.

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За його словами, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині".

Деталі: Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

 

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.

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Теми: ДБРОдеська областьвійна
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