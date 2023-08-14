Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В одній з військових частин на Одещині побили військового

Альона Мазуренко Понеділок, 14 серпня 2023, 12:26
В одній з військових частин на Одещині побили військового
фото: ДБР

В одній з військових частин на Одещині побили військовослужбовця, його із забоями голови госпіталізували до лікарні. Потерпілий стверджує, що його побив відповідальний по військовій частині. ДБР взялося розслідувати цей факт. 

Джерело: пресслужба ДБР 

Дослівно: "12 серпня 2023 року до Бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови.

Працівники ДБР відразу відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні.

За його словами, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині".

Деталі: Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

 

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.

 

Теми: ДБРОдеська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
ДБР
"Прямий" заявив, що влада хоче відібрати канал
Ексдепутат ОПЗЖ замовив вбивство свого колеги: смерть імітували, він затриманий – ДБР
Силовики прийшли з обшуками до "регіонала", колишнього власника "Прямого"
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: