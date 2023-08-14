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В одной из воинских частей в Одесской области избили военного

Алена МазуренкоПонедельник, 14 августа 2023, 12:26
В одной из воинских частей в Одесской области избили военного
фото: ГБР

В одной из воинских частей в Одесской области избили военнослужащего, его с ушибами головы госпитализировали в больницу. Пострадавший утверждает, что его избил ответственный по воинской части. ГБР взялось расследовать этот факт.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "12 августа 2023 года в Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы.

Работники ГБР сразу отреагировали на сообщение и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей, а также потерпевшего в больнице.

По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части".

Детали: Сейчас открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК).

 

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

Темы: ГБРОдесская областьвойна
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