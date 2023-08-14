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"Кордон на замку": у ДПСУ пояснили, як посилять контроль за виїздом чоловіків

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 12:47
Кордон на замку: у ДПСУ пояснили, як посилять контроль за виїздом чоловіків
ілюстративне фото ДПСУ

Прикордонники і Міноборони налагоджують співпрацю щодо інформаційного обміну стосовно військовозобов’язаних осіб для унеможливлення спроб використання підроблених документів та корупційних ризиків під час виїзду громадян за межі України в умовах воєнного стану.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Коментуючи запропонований НАЗК план заходів з усунення причин, які призводять до корупції в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та підробки дозвільних документів, Демченко пояснив, які саме конкретні кроки вже впроваджуються з боку ДПСУ та МОУ.

Йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Міноборони в частині військовозобов’язаних.
Таким чином прикордонники, перевіряючи в пунктах пропуску документи для виїзду будуть точно знати, чи видавався він цій конкретній особі в конкретному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Пряма мова: "Між ДПСУ і Міноборони вже певний час триває робота щодо інформаційного обміну між базою даних ДПСУ і Єдиним державним реєстром призовників і військовозобов’язаних, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону, використовуючи підробні документи.

Від часу повномасштабного вторгнення РФ в пунктах пропуску було викрито більше 6100 осіб, які намагалися виїхати з України, використовуючи підробні документи, в тому числі наче видані ТЦК.

Зараз для перевірки документів відбується взаємодія з конкретними ТЦК, які видавали відповідні документи (в телефонному режимі), в подальшому це можна буде робити практично в режимі онлайн через інформаційний обмін.

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Зараз тестується програмне забезпечення, а також обговорюються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки. Можу наголосити, що це не об’єднання і не систематизація. Це – інформаційний обмін відносно конкретних осіб.

В першу чергу йдеться про осіб чоловічої статі, які підлягають військовому обов’язку.

Практично, коли ця система буде налагоджена, при оформленні особи в пунктах пропуску в прикордонному відношенні інспектори ДПСУ відразу будуть бачити, чи дійсно ТЦК було видано документи відносно вказаної особи".

Теми: Воєнний станПрикордонна служба
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