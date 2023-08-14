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"Граница на замке": в ГПСУ объяснили, как усилят контроль за выездом мужчин

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 августа 2023, 12:47
Граница на замке: в ГПСУ объяснили, как усилят контроль за выездом мужчин
иллюстративное фото ГПСУ

Пограничники и Минобороны налаживают сотрудничество по информационному обмену относительно военнообязанных лиц для предотвращения попыток использования поддельных документов и коррупционных рисков при выезде граждан за пределы Украины в условиях военного положения.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Комментируя предложенный НАПК план мероприятий по устранению причин, которые приводят к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и подделки разрешительных документов, Демченко объяснил, какие именно конкретные шаги уже внедряются со стороны ГПСУ и МОУ.

Речь идет о взаимном информационном обмене между базами данных Госпогранслужбы и Минобороны в части военнообязанных.
Таким образом пограничники, проверяя в пунктах пропуска документы для выезда будут точно знать, выдавался ли он этому конкретному лицу в конкретном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Прямая речь: "Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время продолжается работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы исключить попытки незаконного пересечения границы, используя поддельные документы.

Со времени полномасштабного вторжения РФ в пунктах пропуска было разоблачено более 6100 человек, которые пытались выехать из Украины, используя поддельные документы, в том числе якобы выданные ТЦК.

Сейчас для проверки документов происходит взаимодействие с конкретными ТЦК, которые выдавали соответствующие документы (в телефонном режиме), в дальнейшем это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен.

Сейчас тестируется программное обеспечение, а также обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК к базе данных ГПСУ и наоборот. Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это - информационный обмен относительно конкретных лиц.

В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, которые подлежат воинской обязанности.

Практически, когда эта система будет налажена, при оформлении лица в пунктах пропуска в пограничном отношении инспекторы ГПСУ сразу будут видеть, действительно ли ТЦК были выданы документы в отношении указанного лица".

Темы: Военное положениеПограничная служба
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