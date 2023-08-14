Польща натякає, що жде від Києва згоди на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії

Для Варшави дуже важливо отримати дозвіл України на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Дуди польським ЗМІ

Деталі: На питання про очікування від України в історичних питаннях президент сказав, що для Польщі дуже важливо, щоби кожен загиблий мав своє поховання.

Пряма мова Дуди: "Тож ми вимагаємо можливості проводити пошукові роботи. Щоб рештки можна було ідентифікувати і гідно поховати, щоб рідні могли запалити свічку на могилі і помолитися.

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Я намагався добитися цього від початку моєї президентської каденції. І те, що ми змогли отримати від президента Зеленського у цьому питанні – також його присутність у Луцьку і вшанування пам’яті загиблих – це щось, на що ми раніше не могли розраховувати… Хотілось би, щоб ми цінували цей крок президента України".

Деталі: Опитування свідчать, що понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії.

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