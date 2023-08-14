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Польща натякає, що жде від Києва згоди на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 13:02
Польща натякає, що жде від Києва згоди на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії
Президенти Володимир Зеленський і Анджей Дуда у Луцьку 8 липня. Фото ОП

Для Варшави дуже важливо отримати дозвіл України на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Дуди польським ЗМІ

Деталі: На питання про очікування від України в історичних питаннях президент сказав, що для Польщі дуже важливо, щоби кожен загиблий мав своє поховання. 

Пряма мова Дуди: "Тож ми вимагаємо можливості проводити пошукові роботи. Щоб рештки можна було ідентифікувати і гідно поховати, щоб рідні могли запалити свічку на могилі і помолитися.

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Я намагався добитися цього від початку моєї президентської каденції. І те, що ми змогли отримати від президента Зеленського у цьому питанні – також його присутність у Луцьку і вшанування пам’яті загиблих – це щось, на що ми раніше не могли розраховувати… Хотілось би, щоб ми цінували цей крок президента України".

Деталі: Опитування свідчать, що понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії. 

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Теми: ПольщаУкраїнаісторія
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