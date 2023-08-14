Польша намекает, что ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии

Для Варшавы очень важно получить разрешение Украины на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Дуды польским СМИ

Детали: На вопрос об ожиданиях от Украины в исторических вопросах президент сказал, что для Польши очень важно, чтобы каждый погибший имел свое захоронение.

Прямая речь Дуды: "Поэтому мы требуем возможности проводить поисковые работы. Чтобы останки можно было идентифицировать и достойно похоронить, чтобы родные могли зажечь свечу на могиле и помолиться.

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Я пытался добиться этого с начала моей президентской каденции. И то, что мы смогли получить от президента Зеленского в этом вопросе − также его присутствие в Луцке и почтение памяти погибших − это то, на что мы раньше не могли рассчитывать... Хотелось бы, чтобы мы ценили этот шаг президента Украины".

Детали: Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина позволила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.

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