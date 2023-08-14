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Польша намекает, что ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 13:02
Польша намекает, что ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии
Президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда в Луцке 8 июля. Фото ОП

Для Варшавы очень важно получить разрешение Украины на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Дуды польским СМИ

Детали: На вопрос об ожиданиях от Украины в исторических вопросах президент сказал, что для Польши очень важно, чтобы каждый погибший имел свое захоронение.

Прямая речь Дуды: "Поэтому мы требуем возможности проводить поисковые работы. Чтобы останки можно было идентифицировать и достойно похоронить, чтобы родные могли зажечь свечу на могиле и помолиться.

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Я пытался добиться этого с начала моей президентской каденции. И то, что мы смогли получить от президента Зеленского в этом вопросе − также его присутствие в Луцке и почтение памяти погибших − это то, на что мы раньше не могли рассчитывать... Хотелось бы, чтобы мы ценили этот шаг президента Украины".

Детали: Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина позволила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.

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Темы: ПольшаУкраинаистория
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