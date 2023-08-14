Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша намекает, что ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 13:02
Польша намекает, что ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии
Президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда в Луцке 8 июля. Фото ОП

Для Варшавы очень важно получить разрешение Украины на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Дуды польским СМИ

Детали: На вопрос об ожиданиях от Украины в исторических вопросах президент сказал, что для Польши очень важно, чтобы каждый погибший имел свое захоронение.

Прямая речь Дуды: "Поэтому мы требуем возможности проводить поисковые работы. Чтобы останки можно было идентифицировать и достойно похоронить, чтобы родные могли зажечь свечу на могиле и помолиться.

Я пытался добиться этого с начала моей президентской каденции. И то, что мы смогли получить от президента Зеленского в этом вопросе − также его присутствие в Луцке и почтение памяти погибших − это то, на что мы раньше не могли рассчитывать... Хотелось бы, чтобы мы ценили этот шаг президента Украины".

Детали: Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина позволила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Предыстория:

Темы: ПольшаУкраинаистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Польша
Министр обороны Польши назвал четвертый вопрос, который вынесут на референдум
В Польше задержаны по обвинению в шпионаже двое россиян: "продвигали" Вагнер
Третий вопрос на референдуме в Польше будет касаться мигрантов – премьер
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: