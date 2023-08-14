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Ексгенерал-майору СБУ Шайтанову оголосили вирок за держзраду

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 13:21
Ексгенерал-майору СБУ Шайтанову оголосили вирок за держзраду
фото СБУ

Колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова визнано винним у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту, а також зберіганні боєприпасів та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужби Офісу генпрокурора та Служби безпеки України

Деталі: Шевченківський районний суд м. Києва 14 серпня визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Валерія Шайтанова в державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ.

Слідство встановило, що посадовець перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника ФСБ РФ Ігоря Єгорова. Останній під позивним "Ельбрус" був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року, зазнача.ть в СБУ.

За завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.

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Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами РФ.

Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ РФ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.

Знати більше: Два агенти, генерал-майор і чеченський доброволець. Що приховує справа "крота" СБУ Валерія Шайтанова

Теми: держзрадаСБУ
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