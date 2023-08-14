Экс-генерал-майору СБУ Шайтанову огласили приговор за госизмену

Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов признан виновным в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также хранении боеприпасов и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Источник: пресс-службы Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины

Детали: Шевченковский районный суд г. Киева 14 августа признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерия Шайтанова в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал ее представителям РФ.

Следствие установило, что чиновник находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Игоря Егорова. Последний под позывным "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе летом 2014 года, отмечают в СБУ.

По заданию спецслужб страны-агрессора, осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта.

Его целью было убийство майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Тогда правоохранители предупредили убийство, запланированное спецслужбами РФ.

Уголовное производство в отношении сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций ФСБ РФ, который завербовал осужденного, сейчас находится на заочном рассмотрении в суде.

Знать больше: Два агента, генерал-майор и чеченский доброволец. Что скрывает дело "крота" СБУ Валерия Шайтанова