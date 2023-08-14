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Цукерберг о "бое в клетке": Маск несерьезен, пора двигаться дальше

Елена РощинаПонедельник, 14 августа 2023, 13:44
Цукерберг о бое в клетке: Маск несерьезен, пора двигаться дальше
Dave Camarillo & Mark Zuckerberg, photo from Zuckerberg's Facebook

У владельцев соцсетей Meta (Facebook) и X (Twitter), вероятно, не будет "боя в клетке": Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск ведет себя "несерьезно" и даже не подтвердил дату поединка.

Источник: "The Guardian", Марк Цукерберг в своей соцсети Threads

Прямая речь Цукерберга: "Я думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезен, и пришло время двигаться дальше. 

Я предложил реальную встречу. Дейна Уайт (босс UFC, Абсолютного бойцовского чемпионата – ред.) предложил сделать это законным соревнованием для благотворительности. Илон не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный раунд на моем заднем дворе. 

Если Илон когда-нибудь серьезно отнесется к настоящей дате и официальному событию, он знает, как со мной связаться. В противном случае, время двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту".

 
Цукерберг показал, как тренируется у себя во дворе, а потом обвинил Маска в несерьезности
Mark Zuckerberg in threads

Детали: Технологические миллиардеры договаривались о поединке с июня, когда Маск написал в Твиттере, что он "готов к бою в клетке".

Цукерберг, который руководит Facebook и Instagram, сделал скриншот твита Маска и ответил: "Пришлите мне локацию".

На днях Маск, который является владельцем компаний Space X и Tesla, а также соцсети X (ранее Twitter), сообщил, что бой с Цукербергом может состояться в "эпической локации", которую он обсуждал с министром культуры Италии.

Мэр Помпеи Кармине Ло Сапио заявил изданию Adnkronos, что его город – лучшее место для проведения соревнования между Илоном Маском и Марком Цукербергом, поэтому предположил, что "выбор падет на Помпеи".

Однако 13 августа Цукерберг обвинил Маска в несерьезном отношении к вызову.

Контекст: Напряженность в отношениях между двумя технологическими миллиардерами возросла после того, как в июле компания Meta, принадлежащая Цукербергу, запустила приложение для текстовых разговоров Threads. После запуска Twitter направил Цукербергу письмо с требованием прекратить действия, утверждая, что Meta осуществила "незаконное присвоение коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".

Цукерберг занимается смешанными единоборствами, и в начале этого года опубликовал пост о завершении своего первого турнира по джиу-джитсу.

На прошлой неделе Маск показал, как он поднимает гантели в офисе, а затем – как подбрасывает ребенка вверх, написав: "Занимаюсь боевыми искусствами со своим спарринг-партнером".

 
Elon Musk in X (twitter)

Темы: ЦукербергМасксоцсетимир
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