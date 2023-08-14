Міністр оборони Китаю приїде в Росію і Білорусь
Понеділок, 14 серпня 2023, 13:45
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію і Білорусь з 14 по 19 серпня.
Джерело: пресслужба Міноборони Китаю, Reuters
Деталі: Повідомляється, що перебуваючи в Росії, Лі візьме участь у "міжнародній зустрічі з питань безпеки і виступить там з промовою".
Він також зустрінеться з керівництвом Міністерства оборони Росії.
Під час візиту до Білорусі він зустрінеться з самопроголошеним президентом Білорусі і військовими. Лі також відвідає військові відомства в Білорусі.