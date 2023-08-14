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Міністр оборони Китаю приїде в Росію і Білорусь

Альона Мазуренко Понеділок, 14 серпня 2023, 13:45
Міністр оборони Китаю приїде в Росію і Білорусь
Лі Шанфу, фото: gettyimages

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію і Білорусь з 14 по 19 серпня.

Джерело: пресслужба Міноборони Китаю, Reuters

Деталі: Повідомляється, що перебуваючи в Росії, Лі візьме участь у "міжнародній зустрічі з питань безпеки і виступить там з промовою".

Він також зустрінеться з керівництвом Міністерства оборони Росії.

Під час візиту до Білорусі він зустрінеться з самопроголошеним президентом Білорусі і військовими. Лі також відвідає військові відомства в Білорусі.

Теми: КитайРосіяБілорусь
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