Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Китая приедет в Россию и Беларусь

Алена МазуренкоПонедельник, 14 августа 2023, 13:45
Министр обороны Китая приедет в Россию и Беларусь
Ли Шанфу, фото: gettyimages

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь с 14 по 19 августа.

Источник: пресс-служба Минобороны Китая, Reuters

Детали: Сообщается, что находясь в России, Ли примет участие в "международной встрече по вопросам безопасности и выступит там с речью".

Он также встретится с руководством Министерства обороны России.

Реклама:

Во время визита в Беларусь он встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси и военными. Ли также посетит военные ведомства в Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КитайРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
Китай
США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами
Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"
Байден ограничил американские инвестиции в технологии Китая
Последние новости
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
Все новости...
Реклама: