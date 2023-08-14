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Министр обороны Китая приедет в Россию и Беларусь

Алена МазуренкоПонедельник, 14 августа 2023, 13:45
Министр обороны Китая приедет в Россию и Беларусь
Ли Шанфу, фото: gettyimages

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь с 14 по 19 августа.

Источник: пресс-служба Минобороны Китая, Reuters

Детали: Сообщается, что находясь в России, Ли примет участие в "международной встрече по вопросам безопасности и выступит там с речью".

Он также встретится с руководством Министерства обороны России.

Во время визита в Беларусь он встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси и военными. Ли также посетит военные ведомства в Беларуси.

Темы: КитайРосcияБеларусь
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