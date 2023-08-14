Министр обороны Китая приедет в Россию и Беларусь
Понедельник, 14 августа 2023, 13:45
Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь с 14 по 19 августа.
Источник: пресс-служба Минобороны Китая, Reuters
Детали: Сообщается, что находясь в России, Ли примет участие в "международной встрече по вопросам безопасности и выступит там с речью".
Он также встретится с руководством Министерства обороны России.
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Во время визита в Беларусь он встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси и военными. Ли также посетит военные ведомства в Беларуси.
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