Министр обороны Китая приедет в Россию и Беларусь

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь с 14 по 19 августа.

Источник: пресс-служба Минобороны Китая, Reuters

Детали: Сообщается, что находясь в России, Ли примет участие в "международной встрече по вопросам безопасности и выступит там с речью".

Он также встретится с руководством Министерства обороны России.

Во время визита в Беларусь он встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси и военными. Ли также посетит военные ведомства в Беларуси.