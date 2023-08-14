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Обстріли портів: Румунія хоче перевозити вдвічі більше українського зерна

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 14:34
Обстріли портів: Румунія хоче перевозити вдвічі більше українського зерна
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ PIXABAY.COM

Міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну заявив, що Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 мільйонів тонн щомісяця.

Джерело: Agerpres, "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми погодилися, що експорт українського зерна має бути прискорений у контексті відомих атак на українські порти Рені та Ізмаїл, що сталися протягом останніх тижнів.

Під час цих зустрічей ми підкреслили важливість румунських наземних, залізничних і морських транспортних шляхів для підтримки безперервного потоку експорту та імпорту з України".

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Деталі: Відповідну заяву румунський міністр зробив після переговорів з представниками США, Європейського Союзу, Молдови, України та Румунії щодо альтернативних маршрутів транспортування зерна з України.

Він додав, що з точки зору транспорту на Дунаї Сулинський канал є єдиним життєздатним водним шляхом для цих перевезень, тому важливо оптимізувати пропускну спроможність цього маршруту.

Пряма мова: "Це була надзвичайно хороша і плідна зустріч, яка дозволить нам, завдяки заходам, яких ми вживемо, збільшити пропускну здатність транзиту зернових з України через Румунію, так що ми зможемо досягти мети в майже 4 мільйони тонн на місяць, з 2 мільйонів тонн, які ми маємо зараз".

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Теми: РумуніязернообстрілУкраїна
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