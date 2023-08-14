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Обстрелы портов: Румыния хочет перевозить вдвое больше украинского зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 14:34
Обстрелы портов: Румыния хочет перевозить вдвое больше украинского зерна
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА PIXABAY.COM

Министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну заявил, что Румыния увеличит свои транзитные мощности для украинского зерна с 2 до 4 миллионов тонн ежемесячно.

Источник: Agerpres, "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы согласились, что экспорт украинского зерна должен быть ускорен в контексте известных атак на украинские порты Рени и Измаил, произошедших в течение последних недель. Во время этих встреч мы подчеркнули важность румынских наземных, железнодорожных и морских транспортных путей для поддержания непрерывного потока экспорта и импорта из Украины".

Детали: Соответствующее заявление румынский министр сделал после переговоров с представителями США, Европейского Союза, Молдовы, Украины и Румынии об альтернативных маршрутах транспортировки зерна из Украины.

Он добавил, что с точки зрения транспорта на Дунае Сулинский канал является единственным жизнеспособным водным путем для этих перевозок, поэтому важно оптимизировать пропускную способность этого маршрута.

Прямая речь: "Это была чрезвычайно хорошая и плодотворная встреча, которая позволит нам, благодаря мерам, которые мы примем, увеличить пропускную способность транзита зерновых из Украины через Румынию, так что мы сможем достичь цели почти в 4 миллиона тонн в месяц, с 2 миллионов тонн, которые есть сейчас".

Напомним: 

  • Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.
  • Ранее министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ее страна работает над поиском новых путей для транспортировки украинского зерна.

Темы: РумыниязернообстрелУкраина
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