Прем’єр Латвії вирішив піти у відставку

Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що складає прем’єрські повноваження у зв’язку з коаліційною кризою та офіційно подасть заяву президенту 17 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Про своє рішення піти з посали Каріньш оголосив на брифінгу 14 серпня.

Він додав, що своїй партії пропонує висунути нового кандидата у прем'єри.

Теперішній уряд продовжить функціонувати як тимчасовий до затвердження нового.

Неофіційно обговорюють, що новий уряд може очолити однопартійниця Каріньша з "Нової єдності", теперішня міністерка з питань добробуту Евіка Сіліня.

Передісторія:

В кінці минулого тижня прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що обговорює потенційну коаліцію із Союзом зелених та селян і "Прогресивними", але запропонує співпрацювати у новому уряді і теперішнім партнерам – "Національному об'єднанню" та "Об'єднаному списку".

Каріньш тоді сказав, що не планує йти у відставку і розраховує одночасно виконувати прем’єрські обов’язки та вести перемовини про потенційну нову коаліцію.

Від теперішніх коаліційних партнерів пролунав скепсис щодо продовження співпраці з "Новою єдністю", якщо уряд знову очолить Каріньш.

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