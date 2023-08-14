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Прем’єр Латвії вирішив піти у відставку

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 15:00
Прем’єр Латвії вирішив піти у відставку
Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш. Фото з Twitter

Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що складає прем’єрські повноваження у зв’язку з коаліційною кризою та офіційно подасть заяву президенту 17 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Про своє рішення піти з посали Каріньш оголосив на брифінгу 14 серпня.

Він додав, що своїй партії пропонує висунути нового кандидата у прем'єри.

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Теперішній уряд продовжить функціонувати як тимчасовий до затвердження нового.

Неофіційно обговорюють, що новий уряд може очолити однопартійниця Каріньша з "Нової єдності", теперішня міністерка з питань добробуту Евіка Сіліня. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В кінці минулого тижня прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що обговорює потенційну коаліцію із Союзом зелених та селян і "Прогресивними", але запропонує співпрацювати у новому уряді і теперішнім партнерам – "Національному об'єднанню" та "Об'єднаному списку". 
  • Каріньш тоді сказав, що не планує йти у відставку і розраховує одночасно виконувати прем’єрські обов’язки та вести перемовини про потенційну нову коаліцію.  
  • Від теперішніх коаліційних партнерів пролунав скепсис щодо продовження співпраці з "Новою єдністю", якщо уряд знову очолить Каріньш.  

Детально про політичну кризу у Латвії читайте у статті Токсичний олігарх отримує вплив на Латвію.

Теми: Латвіяпрем'єрвідставка
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