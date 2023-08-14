Премьер Латвии решил уйти в отставку

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что слагает премьерские полномочия в связи с коалиционным кризисом и официально подаст заявление президенту 17 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: О своем решении уйти с должности Кариньш объявил на брифинге 14 августа.

Он добавил, что своей партии предлагает выдвинуть нового кандидата в премьеры.

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Нынешнее правительство продолжит функционировать как временное до утверждения нового.

Неофициально обсуждают, что новое правительство может возглавить однопартиец Кариньша из "Нового единства", нынешняя министр по вопросам благосостояния Эвика Силиня.

Предыстория:

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В конце прошлой недели премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обсуждает потенциальную коалицию с Союзом зеленых и селян и "Прогрессивными", но предложит сотрудничать в новом правительстве и нынешним партнерам – "Национальному объединению" и "Объединенному списку".

Кариньш тогда сказал, что не планирует уходить в отставку и рассчитывает одновременно выполнять премьерские обязанности и вести переговоры о потенциальной новой коалиции.

От нынешних коалиционных партнеров прозвучал скепсис относительно продолжения сотрудничества с "Новым единством", если правительство снова возглавит Кариньш.

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