Премьер Латвии решил уйти в отставку
Понедельник, 14 августа 2023, 15:00
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что слагает премьерские полномочия в связи с коалиционным кризисом и официально подаст заявление президенту 17 августа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi
Детали: О своем решении уйти с должности Кариньш объявил на брифинге 14 августа.
Он добавил, что своей партии предлагает выдвинуть нового кандидата в премьеры.
Реклама:
Нынешнее правительство продолжит функционировать как временное до утверждения нового.
Неофициально обсуждают, что новое правительство может возглавить однопартиец Кариньша из "Нового единства", нынешняя министр по вопросам благосостояния Эвика Силиня.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В конце прошлой недели премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обсуждает потенциальную коалицию с Союзом зеленых и селян и "Прогрессивными", но предложит сотрудничать в новом правительстве и нынешним партнерам – "Национальному объединению" и "Объединенному списку".
- Кариньш тогда сказал, что не планирует уходить в отставку и рассчитывает одновременно выполнять премьерские обязанности и вести переговоры о потенциальной новой коалиции.
- От нынешних коалиционных партнеров прозвучал скепсис относительно продолжения сотрудничества с "Новым единством", если правительство снова возглавит Кариньш.
Подробно о политическом кризисе в Латвии читайте в статье Токсичный олигарх получает влияние на Латвию.