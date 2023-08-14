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Поліцейські затримали військового ТЦК, який торгував довідками для ухилянтів

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 15:06
Поліцейські затримали військового ТЦК, який торгував довідками для ухилянтів
фото ДСР Нацполу

На Хмельниччині поліцейські затримали військового ТЦК, який налагодив схему оформлення фіктивних довідок про непридатність до служби.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: За даними слідства, вступивши у злочинну змову із лікарями ВЛК, які виносили рішення про придатність чоловіків до служби, фігурант пропонував домовитись про позитивне рішення військової комісії щодо виключення потенційних призовників зі списків військового комісаріату за станом здоровʼя.

 
Затриманий намагався викинути хабар 
фото поліції

Також ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах Збройних сил України.

Вартість "пакету послуг" становила від 4500 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти становить майже 170 тисяч гривень.

11 серпня поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в області затримали представника ТЦК під час отримання хабара. З місця злочину вилучили 4500 доларів США, які фігурант отримав від ухилянта.

Представнику ТЦК оголосили про підозру в зловживанні впливом. Суд арештував його із правом внесення майже 215 000 гривень застави.

Окрім того, його відсторонено від посади, зазначають у поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Теми: ХмельниччинаполіціяВоєнний стан
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