Полицейские задержали военного ТЦК, который торговал справками для уклонистов

В Хмельницкой области полицейские задержали военного ТЦК, который наладил схему оформления фиктивных справок о непригодности к службе.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: По данным следствия, вступив в преступный сговор с врачами ВВК, которые выносили решение о пригодности мужчин к службе, фигурант предлагал договориться о положительном решении военной комиссии об исключении потенциальных призывников из списков военного комиссариата по состоянию здоровья.

Задержанный пытался выбросить взятку

Также уклонистам предоставлялась справка о непригодности к прохождению дальнейшей службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Стоимость "пакета услуг" составляла от 4500 долларов США, что в эквиваленте к национальной валюте составляет почти 170 тысяч гривен.

11 августа полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в области задержали представителя ТЦК во время получения взятки. С места преступления изъяли 4500 долларов США, которые фигурант получил от уклониста.

Представителю ТЦК объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд арестовал его с правом внесения почти 215 000 гривен залога.

Кроме того, он отстранен от должности, отмечают в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.